Via Vallen Lebay! Nikita Mirzani Bilang Kalau Belum Dipegang-pegang Bukan Pelecehan, Astaga

Via Vallen dan Nikita Mirzani

TRIBUN-MEDAN.COM - Artis Via Vallen yang geram karena diduga mendapat pelecehan oleh pesepak bola yang diduga Marko Simic menghiasi judul berita sejumlah media.

Kehebohan ini pun ditanggapi Nikita Mirzani.



Bagi Nikita Mirzani, reaksi Via Vallen terhadap pesan yang dikirimkan sangat berlebihan.

Menurutnya, wanita berhak marah jika dilecehkan secara fisik.

Baca: Dibully, Dukungan untuk Via Vallen Muncul dari Komika Ernest Prakasa dan Arie Kriting

Namun jika sekadar dikirimkan pesan melalui media sosial, bagi Nikita reaksi Via berlebihan.

“Dilecehkan dipegang baru, kalau cuma kayak gitu itu biasa lah, namanya juga laki-laki. Tapi kalau menurut gue, thats so lebay you know,” kata Nikita ditemui di kawasan Tendean, Selasa (5/6/2018).

Pelecehan yang dikatakan Via Vallen karena Simmick mengirim kalimat bernada tak sopan ke kotak masuk Instagram pribadi Via.

Sebagai sesama artis, Nikita juga menyebut dirinya pernah mengalami pelecehan.

Terlebih, ia merupakan artis yang dikenal dengan keseksiannya.

“Namanya artis ya, apalagi kan gue terkenal dengan seksinya segala macem, pastilah,” kata ibu dua anak itu.