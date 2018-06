Ayahku Pulang! Saksikan, Pertunjukan di Taman Budaya Ini Membawa Banyak Pesan Moral

Laporan Wartawa Tribun Medan/Septrina Ayu Simanjorang

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Komunitas teater SIGMA Merdeka akan melakukan sebuah pertujukan berjudul Ayahku Pulang (The Last of Cinderella) pada 27-28 Juli di Taman Budaya Sumatera Utara, Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 33, Gaharu, Medan Timur, Kota Medan.

Pertunjukkan yang disutradarai oleh Akbar Fakhrizal ini akan mengangkat cerita konflik keluarga dan akan diperankan oleh enam orang.

"Muhasta sebagai Raden Saleh, Jaka SP sebagai Tirto, Subhan sebagai Mintarso, Frans sebagai Maimun, Ridho sebagai Gunarto, dan Al Ikhsan sebagai Rahman," jelas kordinator lapangan Teater SIGMA Merdeka, Jaka, Kamis (7/6/2018).

Pertunjukan ini diarahkan oleh pemimpin produksi yakni Surya D1. Ini merupakan pementasan yang ketiga kalinya dilakukan oleh mereka di Taman Budaya.

"Dulu yang pertama Rama dan Sinta, kedua Arjuna Urban, Ayahku Pulang ini yang ketiga," kata Jaka.

Komunitas yang sudah ada sejak lama ini, baru aktif kembali satu tahun belakangan. Mereka merupakan alumni dari pesantren Darul Arafah Raya. Hingga saat ini, komunitas teater SIGMA Merdeka sudah memiliki 30 orang anggota.

"Hampir semuanya merupakan mantan pemain teater di pesantren dulu. Karna udah kuliah kan enggak bisa main lagi di teater yang dulu, makanya ada komunitas ini yang menampung," tambah Jaka.

Jaka mengajak agar warga beramai-ramai datang ke pementasan ini. Ia meyakinkan cerita pementasan ini unik. Apalagi pemeran cinderella dalam teater ini adalah seorang laki-laki.

"Pertunjukan ini akan membawa banyak pesan moral salah satunya menceritakan tentang seseorang (ayah) yang harus bangkit dari keterpurukan demi anaknya," ungkap Jaka.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Jaka di 085358885495 atau Surya 081361515164.

(cr18/tribun-medan.com)