Deretan Foto Artis Tanpa Editan yang Diunggah oleh Fotografer Ini Bikin Terpukau

TRIBUN-MEDAN.com - Mengambil gambar diri sudah menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh manusia.

Dari mulai mengambil gambar menggunakan kamera ponsel hingga kamera profesional.

Dari mulai memotret diri sendiri hingga difotokan oleh fotografer profesional.

Sesi pemotretan tentunya menjadi hal yang kerap dilakukan oleh beberapa artis.

Beberapa fotografer profesional kenamaan pun akan diajak kerjasama untuk memotret.

Seperti halnya Rio Motret yang menjadi andalan beberapa artis untuk sesi pemotretan.

Lewat akun Instagram pribadinya, Rio mengungkapkan jika ada beberapa hasil foto artis yang tak perlu diedit karena sudah cantik.

Rio sudah menyebut nama 10 artis tersebut, dari mulai penyanyi hingga pesinetron.

Penasaran dengan sosoknya?

Dilansir oleh TribuWow.com dari akun Instagram pribadi Rio, berikut ini sosoknya.

1. Olla Ramlan

"RAW FILE PHOTO, No edit, No retouch and No photoshop just a pretty model, a proper lighting and a GREAT CAMERA @nikonindonesia (Nikon D850)" tulis Rio.