Mbah Mijan Terawang Ariel Noah, sedang Dekat dengan Daun Muda, Merajut Tali Kasih?

TRIBUN-MEDAN.com - Vokalis grup band Noah, Nazril Irham atau sering disapa Ariel, dikabarkan sudah 'move on' dari mantan pacarnya Sophia Latjuba.

Kabar tersebut datang dari mantan kekasih Ariel, Luna Maya.

"(Ariel) putus sama yang mana nih? Kan setelah yang Latjuba udah ada yang lain lagi he he he," kata Luna saat ditemui di XXI Epicentrum, seperti dikutip Tribunwow.com dari Kompas.com,Jakarta Selatan, Rabu (6/6/2018) malam.

"Masa sih belum lihat (pacar baru Ariel)?" sambung Luna Maya sambil tersenyum.

Terkait hal tersebut, peramal, Mbah Mijan turut berkomentar.

Melalui akun Instagram-nya @mbah_mijan, ia membenarkan pernyataan Luna Maya.

Mbah Mijan juga menambahkan, Ariel sedang dekat dengan daun muda.

"Dilansir dari media online, Luna Maya mengatakan, Ariel Noah sudah 'Move On' dari Sophia Latjuba.

Saya membenarkan, kendati Luna tidak menyebutkan siapa pacar barunya.

Saya lihat Ariel sedang dekat dengan daun muda, Pevita Pearce dan Sophia juga punya pasangan baru tapi..," tulis @mbah_mijan.

Twitter Mbah Mijan (Twitter)

Tidak diketahui apa kaitan hubungan Pevita Pearce dalam hal 'move on' nya Ariel ini.