Pertamina Siapkan Kemasan di Arus Mudik dan Balik Lebaran

TRIBUN-MEDAN.com - PT Pertamina (Persero) menyediakan 60 titik Kios BBM Kemasan atau KiosK Pertamax yang tersebar di Jawa dan Sumatera.

Pembagiannya, 54 titik di Jawa dan enam titik di Sumatera.

"Penyebaran KiosK Pertamax lebih banyak di Pulau Jawa, sebagai konsentrasi pemudik secara nasional," ujar Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Adiatma Sardjito, melalui keterangan tertulis, Rabu (30/5/2018).

Dikutip dari Kompas.com Menurut Adiatma, KiosK Pertamax merupakan alternatif bagi para pemudik untuk mendapatkan BBM selain di SPBU.

Bahan bakar kemasan Pertamina Dex isi 10 liter. Bahan bakar kemasan seperti ini akan disiapkan Pertamina di jalur mudik selama arus mudik dan arus balik Lebaran 2018.

Adiatma mengatakan BBM di KiosK dikemas per 10 liter.

Adapun untuk harganya mengikuti harga yang berlaku di SPBU.

Untuk harga Pertamax di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, misalnya, Rp 8.900 per liter. Adapun harga Pertamina Dex di Jawa Barat Rp 10.000 per liter, sementara di Jawa Tengah dan Jawa Timur Rp 10.100 per liter.

Kiosk Pertamax akan didirikan di 70 lokasi di luar area SPBU untuk memberikan kemudahan kepada para pemudik dalam mendapatkan bahan bakar minyak dalam kemasan.

Rincian lebih detail dari keberadaan KiosK Pertamax di Pulau Jawa adalah sebagai berikut :

Di Jawa Barat, terdapat 23 titik di jalur Tol dan Non Tol

Lokasi di Bekasi, Karawang, Cikampek, Dawuan, Jalur Non-Tol ke arah Tasikmalaya, dan perbatasan Cirebon-Brebes.