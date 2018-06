Selain Via Vallen, Inilah 4 Selebriti Rupawan yang Pernah Mengalami Sakitnya Pelecehan Seksual

TRIBUN-MEDAN.com - Kabar mengejutkan datang dari pedangdut cantik Via Vallen.

Pasalnya (5/6/2018) pagi, pelantun lagu 'Sayang' itu baru saja mendapatkan pesan tak menyenangkan.

Pesan tersebut bisa dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual verbal, yaitu dengan kategori menggoda perempuan yang tidak dikenal, hingga memberi komentar berbau sensitif.

Serta mendapatkan perlakuan yang menanyakan hal-hal besifat seksual sehingga membuat tidak nyaman.

Via sendiri mendapatkan pesan melalui instagram dengan tulisan"I want u sign for me in my bedroom, wearing sexy clothes (Aku ingin kamu masuk kamarku, mengenakan pakaian sexy)".

Via Vallen (Kolase TribunWow/ Instagram)

Hal tersebut tentu membuat pedangdut berusia 26 tahun itu geram, apalagi ia tak pernah mengenal laki-laki pengirim pesan yang disebutkan adalah seorang pemain bola terkenal.

Pelecehan seksual memang bisa terjadi pada siapa saja dan datang dari mana saja, seperti yang terjadi pada beberepa selebriti ini!

1. Widy Vierratale

Beberapa tahun lalu, Widy Vierratale pernah menghebohkan publik dengan kasus penculikan dan pelecehan seksual yang menimpanya.

Kala itu, ia tengah pulang dari sebuah kafe kemudian ada mobil yang menghampiri dan memaksa ia masuk dalam mobil tersebut.

2. Rieke Diah Pitaloka

Menyandang status sebagai anggota DPR nyatanya tak membuat Rieke Diah Pitaloka bisa terhindar dari pelecehan seksual.

Peristiwa tersebut ia alami saat melakukan kunjungan kerja di RS Labuan Bajo, Sulawesi Selatan bersama beberapa anggota DPR Komisi IX tahun lalu.