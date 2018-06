Gara-gara Nikita Mirzani Sindir Via Vallen Lebay soal Pelecehan, Instastory Niki Ramai Pro-Kontra

TRIBUN-MEDAN.COM -Sekitar 15 jam yang lalu Nikita Mirzani mengunggah insta story menyinggung soal pelecehan di media sosial.

Postingannya ini diunggah melalui akun Instagram @nikitamirzanimawardi_17.

Tak berapa lama komentar warganet berdatangan dan membanjiri Instagramnya.

Insta story Nikita Mirzani soal pelecehan itu membuat pro kontra di kalangan netizen.

Selain itu tidak sedikit juga warganet yang mengaitkannya dengan pelecehan seksual yang dialami oleh Via Vallen baru-baru ini.

Sebagaimana kita ketahui, Via Vallen baru saja membuat sebuah pengakuan bahwa dirinya telah dilecehkan oleh pesepak bola terkenal melalui Instagram.

Aksi speak up Via Vallen ini terus berkembang hingga muncul dugaan dalangnya adalah seorang pemain bola di klub Persija Jakarta.

Penyanyi dangdut yang berasal dari Sidoarjo ini menunjukkan pesan yang dikirim kepadanya.

"I want you sign fot me in my bedroom, wearing sexy clothes..." isi pesan ini terlihat diberi lingkaran merah.

DM pelecehan ke Via Vallen (Instagram @viavallen)

Via Vallen memberi balasan "Nggak kenal dan nggak pernah ketemu tiba-tiba nge DM dan ngirim text gambar kayak gini.

As a singer, i was being humiliated by a famous football player in my country right now.