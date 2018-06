Tak Terekspose, Penampilan Artis Cantik Ini saat Menikah Bikin Terkesima

TRIBUN-MEDAN.com - Nama Dikna Faradiba mungkin belum begitu familiar di telinga masyarat Indonesia.

Namun ia pernah mengharumkan nama Indonesia di kontes kecantikan tingkat Internasional di tahun 2016 silam.

Dikna yang pernah bermain di sejumlah judul sinetron ini ternyata baru saja melepas masa lajangnya.

Pada Kamis, 10 Mei 2018 lalu, ia menikah dengan kekasihnya bernama Gamal.

Sebelum menikah, Dikna mengunggah sejumlah foto saat ia menggelar pertunangan.

Wanita yang kini menjabat sebagai Presiden Miss Grand Indonesia ini, membuat penggemar pangling karena riasan di hari pernikahannya begitu menawan.

Intip foto-foto pernikahannya berikut ini.

Fakta-fakta Menarik Tentang Dikna

Dikna yang merupakan Putri Pariwisata Indonesia 2015 tersebut berhasil menyabet 4 gelar sekaligus dalam ajang Miss Tourism International 2016,yang dihelat di Malaysia Sabtu (31/12/2016) silam.

“Alhamdulillah DIkna dapat Best National Costume Miss Tourism International 2016, Miss Glowing Glojas Tourism International 2016, Most Prolific in Social Media,serta Miss Southeast Asia Tourism Ambassador 2016/2017. Dikna masuk top 5 juga,” ucap wakil Indonesia di MTI 2016, Dikna Faradiba, Minggu (01/01/2016).

Ini adalah gelar terbaik yang mampu diboyong Indonesia dari ajang MTI ke Tanah Air.