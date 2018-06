Akhirnya Terungkap Ayah dari Putra Artis Sarah Azhari setelah Lulus SMA, Berikut Faktanya!

TRIBUN-MEDAN.COM - Putra dari artis dan mantan model panas Sarah Azhari, Albany Ray Carrascalao, akhirnya lulus bangku SMA dari Halstrom Academy, California, Amerika Serikat.

Pada Jumat siang (8/6/2018), Sarah mengungkap rasa bangganya pada sang putra.

Dalam unggahannya itu, Sarah menyebut kata Papa yang telah bekerja keras untuk Albany.

Namun dia tidak menuliskan nama atau mengetag akun apapun di statusnya.

Dengan mengunggah status tersebut, ia menunjukkan sesungguhnya sang ayah dari putranya yang selama ini disembunyikan.

Berikut isi unggahan Sarah.

"Dear Albany.

Alhamdulillah you are graduate..

Papa and Mama work so hard to get you to this day.

Now find something you love to do, and figure out how to earn a living at it.