Anggun C Sasmi Dinyinyirin, Kenakan Pakaian Seksi Minim dan Bikin Ketawa Jawaban Artis Ini

TRIBUN-MEDAN.COM - Anggun C Sasmi kembali mencuri perhatian lewat unggahan Instagram pada Jumat (8/6/2018).

Bukan tentang prestasi di dunia internasional ataupun kedekatannya dengan sang buah hati, kali ini foto Anggun di dalam sebuah studio yang mencuri perhatian.

Perempuan 44 tahun ini mengunggah foto dirinya yang memakai kaos putih dan celana pendek layaknya celana dalam.

Anggun menggunakan aksesoris berupa harness yang mengelilingi tubuhnya.

Rambut Anggun pun dibiarkan bergerak alami terkena angin.

Sembari mengangkat kedua tangannya ke belakan, Anggun memejamkan mata.

"A t-shirt and harness mood (emoji) Photo taken by Queen @stefanierenoma styled by @nicolasdureau and beautified by @jabe_art_concept," caption yang ditulis Anggun.

Unggahan perempuan yang telah menikah empat kali ini kemudian menuai banjir respon dari netizen.

Salah satunya adalah seorang netizen yang mengatakan Anggun yang tidak memakai celana dalam.

Anggun pun membalas komentar tersebut dengan santai.