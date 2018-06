Saat Yuanita Christiani Bongkar Sosok Sandra Dewi yang Sebenarnya

TRIBUN-MEDAN.COM - Persahabatan yang terjalin di antara artis peran Sandra Dewi dan presenter Yuanita Christiani tak perlu diragukan lagi.

Keduanya selalu ada pada momen-momen penting mereka.

Nah, kali ini Yuanita Christiani bongkar sosok Sandra Dewi di hadapan publik loh!

Menurut Yuanita Christiani, istri Harvey Moeis ini merupakan sosok yang paling bawel.

Walaupun bawel, Yuanita Christiani mengaku Sandra Dewi rajin mendoakannya ketika ia berada di masa-masa sulit.

Dilansir dari laman Instagram Yuanita Christiani, presenter ternama ini unggah sejumlah fotonya kala habiskan waktu bersama Sandra Dewi.

"Orang yang paling bawel dan rajin tumpang tangan doain di masa-masa berat hahahahahaah.

Susah seneng sama-sama pokokeee.

I love you so much pinpon!!!

Thank you for everything.