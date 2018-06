Bikin Gemas, Lihat Lucunya Putri Gisella Anastasia dan Gading Marten saat Pakai Busana Balerina

TRIBUN-MEDAN.com - Tumbuh besar Gempita Nora Marten semakin bikin banyak orang gemas.

Penampilannya sebagai gadis cilik dengan paras cantik hampir selalu sukses memukau banyak orang.

Apalagi sang ayah jago membidik kamera dan mengabadikan momen cantik Gempita.

Seperti kali ini, Gempi yang sudah dikenalkan dengan beragam kegiatan diluar memilih belajar balet.

Saat Gempi untuk pertama kalinya mendatangi kelas balet, dua orang tuanya tentu tidak absen.

Dengan baju balet dan tutu mungilnya, Gempita terlihat super cute.

"First day nyobain les ballet di deket rumah.. not bad at all Gem.. gaya banget pemanasanya maksimal bener kyknya hahahahahahahahahahahahhaahahaha

Photo @gadiiingmoto" tulis Gisella pada caption.

Rambut Gempi dicepol dengan poni khasnya semakin membuat wajahnya imut.

Apalagi foto ini yang membuat ribuan netizen memuji dengan komentar pujian.

"Aduh aduh galau banget nakk.. kayak gambar yg pake quote2 itu..

“Why i’m so afraid to lose you when you are not even mine?”

EAAAAAAA.... siapa disini kakak kakak yg lg galaau??? Hahahaha!