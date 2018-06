Mo Salah Perkuat Timnas Mesir saat Bersua Uruguay? Begini Kondisi Terkini Cedera Bahunya

TRIBUN-MEDAN.COM - Tim nasional Mesir harus bersiap untuk tak memainkan pemain sayap andalan mereka, Mohamed Salah, pada laga pertama fase grup Piala Dunia 2018.

Timnas Mesir akan menghadapi timnas Uruguay pada Jumat (15/6/2018).

Mohamed Salah diperkirakan belum bugar secara total pada waktu tersebut.

Dokter timnas Mesir, Mohamed Abou El-Ela, membeberkan kondisi terbaru Moh Salah saat ini.

"Semuanya terlihat baik dan Salah merasa sangat nyaman, tetapi ia masih belum tentu bisa bermain melawan timnas Uruguay," kata Mohamed Abou El-Ela seperti dilansir BolaSport.com dari Four Four Two.

"Kami akan membuat keputusan dua hari lagi agar semuanya menjadi jelas," ujar sang doktor menambahkan.

Mohamed Abou El-Ela mengungkapkan bahwa timnas Mesir ingin memastikan bahwa Moh Salah bisa bugar 100 persen agar mampu tampil maksimal.

Striker Liverpool, Mohamed Salah (kanan), kehilangan keseimbangan saat dijaga ketat oleh bek Real Madrid, Sergio Ramos, dalam laga final Liga Champions di Stadion NSC Olimpiyskiy, Kiev, Ukraina pada 26 Mei 2018 (GENYA SAVILOV / AFP)

Salah mengalami cedera bahu kala membela Liverpool di final Liga Champions, Sabtu (26/5/2018).

Ia terjatuh saat berduel bola dengan kapten Real Madrid, Sergio Ramos.

Salah sebenarnya sudah mulai latihan rutin bersama timnas Mesir.

Akan tetapi, timnas Mesir tak ingin mengambil risiko yang justru berpeluang memperlambat proses pemulihan sang pemain andalan.

