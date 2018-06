Terkuak Starting Eleven Timnas Inggris yang Berlaga saat Ladeni Tunisia di Piala Dunia 2018

TRIBUN-MEDAN.com - Timnas Inggris akan memainkan laga pertama mereka di Grup G Piala Dunia 2018 dengan menghadapi Tunisia, Senin (18/6/2018) di Volgograd Arena.

Pertandingan masih sekitar seminggu lagi, tapi pelatih Timnas Inggris, Gareth Southgate, boleh jadi sudah menentukan 11 pemain yang akan menjadi starter timnya.

Media Inggris, The Sun, mengklaim sudah mengetahui starting XI The Three Lions yang akan tampil menghadapi Tunisia.

Yang menarik, sebagian besar pencetak gol dalam 2 laga uji coba terakhir ketika Timnas Inggris mengalahkan Nigeria 2-1 (2/6/2018) dan Kosta Rika 2-0 (7/6/2018) tidak mendapatkan tempat dalam tim ini.

Timnas Inggris disebut The Sun akan bermain dengan formasi 3-5-1-1.

Gary Cahill, salah satu pencetak gol dalam kemenangan atas Nigeria, kalah bersaing dengan Kyle Walker, John Stones, dan Harry Maguire sebagai trio bek yang membentengi kiper Jordan Pickford.

Dua posisi wingback ditempati oleh Kieran Trippier dan Danny Rose. yang berarti Ashley Young harus memulai dari bangku cadangan.

Jordan Henderson memenangi persaingan dengan Eric Dier sebagai gelandang jangkar di lini tengah.

Gareth Southgate tampaknya ingin membuktikan bahwa Dele Alli dan Jesse Lingard bisa bermain bareng karena dua pemain ini sama-sama diprediksi bakal menjadi starter.

Sejak tahun 2017, keduanya memang tidak pernah bermain bersama-sama dalam satu tim.