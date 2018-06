Marissa Nasution Unggah Video Sang Anak, Mata Abu-abu dan Rambut Pirangnya Jadi Sorotan

TRIBUN-MEDAN.com - Artis Marissa Nasution tampaknya sedang bahagia dengan kehadiran anak perempuannya.

Bahkan saat pertama kali Marissa mengunggah foto putrinya, pengguna Instagram dibuat terpesona dengan parasnya.

Tak sedikit yang memuji paras bayi bernama Alaia Moana ini sangat bule seperti sang ayah.

Ternyata tak cuma pengguna Instagram , Marissa pun terheran-heran dengan paras bule sang anak.

Hal ini diungkapkan oleh perempuan 32 tahun tersebut lewat postingan Instagramnya (10/06/2018).

Marissa mengunggah video Alaina yang terbaring di kasur dengan selimut berwarna putih.

Lewat captionnya, Marissa mengungkapkan jika sang anak adalah teman terbaiknya.

Istri Benedikt Brueggemann ini bahkan tak dapat melupakan rambut blonde dan mata abu-abunya.

Di akhir captionnya, Marissa menuliskan jika sang anak bule banget.

Bahkan Marissa menuliskan kalimat 'kamu anak siapa nak' di akhir captionnya.

"my little best friend (emoji)

can’t get over her blonde hair and grey eyes.