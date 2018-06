Pemilik North Cliff Bantah Tidak Berikan Bonus, Erry: Walaupun PSMS Kalah Tetap Saya Kasih Uang

Laporan Wartawan Tribun Medan, Victory Arrival Hutauruk

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Mencuat isu penyebab kekalahan PSMS Medan atas Persib Bandung karena para pemain kesal bonus yang dijanjikan manajamen tak kunjung dicairkan.

Namun, sebagai sponsor utama North Cliff mengaku tak pernah membohongi pemain terkait pemberian bonus apabila telah dijanjikan.

Hal ini disampaikan Founder dan CEO North Cliff Grup, Erry Sulistio, Selasa (12/6/2018) di The Gunawarman, Jakarta.

"Kalau ada pemberitaan bonus tidak dicairkan, sekali lagi kalau dari pihak kami (North Cliff) gimana saya ucapkan biasanya H plus dua sudah saya transfer jadi langsung. Jadi saya punya data dan besaran jumlah yang jelas berapa yang didapatkan pemain," katanya.

Karena baginya ketika telah menjanjikan sesuatu pada orang lain hal tersebut adalah hutang yang hukumnya harus dilaksanakan.

"Karena di dunia bisnis saya, komitmen adalah komitmen. My word is my debt. apa yang sudah saya ucapkan adalah hutang yang harus saya lakukan. Sehingga ketika saya nelfon coach atau saya bicara dengan para pemain saya kasih uang, ya besoknya sudah saya transfer," jelasnya.

Namun, apabila penundaan bonus yang terjadi justru yang dilakukan manajamen maka dirinya tak ingin mencampuri ranah tersebut.

"Kalau bonus dari manajemen tentunya saya tidak ikut campur. karena memang saya tidak ada di manajemen itu," tegasnya.

Bahkan, di laga yang tim harus kalah sekalipun Erry tetap memberikan bonus yang besarannya beragam mulai 50-100 juta. Tentunya, setiap kemenangan Erry selalu memberikan bonus kepada para pemain.

"Pernah sekali waktu lawan Bali United, yang pertama kalah. Tapi karena saya lihat eford mainnya bagus ya saya pikir saya harus kasih penghargaan. Terakhir ketika mereka kalah dari Borneo di tandang, karena saya tahu mereka akan berlebaran saya juga tetap berikan. Karena pasti mereka butuh itu, memang jumlahnya tidak terlalu besar karena kalah, tapi tetap karena saya apresiasi kerja keras tim," ungkapnya.

Lebih lanjut, ternyata selama ini disebutkan Erry pemberian bonus tersebut tak ada tertuang dalam perjanjian sebagai sponsor, namun hal tersebut dilakukan dari kantong pribadi dirinya mengapresiasi para pemain.

"Kalau kita di sponsor utama masih sebatas sesuai kontrak, berapa nilainya ada di perjanjian itu, bahkan ketika saya kasih bonus-bonus itu secara saya pribadi bukan sebagai sponsor utama," pungkasnya.

(cr10/tribunmedan.com)