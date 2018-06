Anda Ingin Nobar Piala Dunia 2018 Resmi di Kota Medan? Berikut Daftar Lokasinya

Laporan Wartawan Tribun Medan/Victory Arrival Hutauruk

Tribun-Medan.com, MEDAN - Anda Ingin menyaksikkan perhelatan akbar Piala Dunia 2018 dengan nyaman dan tenang di Kota Medan?

Piala Dunia 2018 yang akan berlangsung besok, Kamis 14 Juni 2018 mengharuskan seluruh tempat komersial yang ingin menyelenggarakan Nonton Bareng (Nobar) harus memiliki izin penyiaran dari Pesta Bola selaku pemegang lisensi teritorial resmi di Indonesia.

Bila anda ingin menyaksikan perhelatan sepakbola terbesar di dunia ini bersama sahabat maupun komunitas anda, maka pilihlah tempat-tempat yang telah memiliki izin penyiaran.

Berikut daftar nama-nama venue Nobar yang telah memiliki izin penyiaran dari Pesta Bola:

Terdapat 41 tempat hasil pencarian Medan

1. Double 7, Jl. Anggur 88 Komplek Cemara Asri, Tanjungsari, Medan.

2.Chirurgie Cafe, Jl. Wahid Hasyim No.440, Sei Sikambing D, Medan Kota.

3.Warung Kudeta, Jl. Cik Ditiro No. 128, Medan

4. K3 Mart Adam Malik, Jl. H. Adam Malik No. 56 C, Medan.

5. Grand Swiss-Belhotel Medan - The View Music Lounge & Bar, Jalan Siswondo Parman, Petisah Tengah, Medan Kota.

6. Cordela Hotel Medan - Delias Restaurant, Jalan Prof. H.M. Yamin No. 90.

7. Hotel Polonia Medan Managed By TOPOTELS - Le Cafe & Pattiseries, Hotel Polonia, Medan kota.

8. Saka Hotel Medan - Nangroe Restaurant, Jalan Gagak Hitam No.14

9. Grand Impression Hotel - Elegant Restaurant, Jalan Setia Budi, Tanjung Rejo, Medan Kota.

10. CAFE D'SANTI, Jl. Panglima Denai, NO 182 C, Medan Denai.

11. Grand Mercure Medan - Orchid Restaurant, Jl. Sutomo No.1, Perintis, Medan Timur.

12. Grand Aston City Hall Medan - Demitasse Lounge, Jalan Balai Kota No. 1.

13. Hotel Antares - Aries Coffee Shop, Jalan Sisingamangaraja No 84 Medan

14. Medan Night Market, Jalan H. Adam Malik no. 90, Medan.

15. Hotel Madani Syariah Medan - Sisha Lounge, Jalan Sisingamangaraja/Amaliun No. 1, Medan.

16. Champion Cafe, Jl. Doktor Mansyur No.134, Padang Bulan Selayang I, Medan Sunggal.

17. Bistronomix, Jl. Perintis Kemerdekaan, Kesawan, Medan Barat.

18. Grand Central Medan - CENTRAL Coffee Shop, Jl. Sei Belutu 1 No. 17B, Medan.

19. Garuda Plaza Hotel - Garuda Cafe, Jalan Sisingamangaraja, Mesjid, Medan Kota.

20. Amaliun Hotel - Restoran Amaliun, Jalan Amaliun No.21, Medan Kota

21. Grand Inna Medan - Warung Pojok, Jalan Balaikota, Kesawan, Medan.

22. Grand Kanaya Hotel - Jeumpa Restaurant, Jl. Darrussalam No.12, Sei Sikambing D, Medan Petisah.

23. Warung Kudeta Focal Point Medan, Jalan Ring Road - Gagak Hitam, Asam Kumbang, Medan Sunggal, Medan Selayang.

24. Saka Hotel Premiere By LA'RIZ - Sky Lounge 9th Floor, Jalan Gajah Mada No. 49 / 40, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru.

25. Grand Antares Hotel - Lobby Lounge, Jl. Sisingamangaraja No.328, Siti Rejo I, Medan Kota.

26. The Lively Hotels Kualanamu - Lobby Hotel, Tumpatan Nibung, Medan.

27. LJ Hotel - LJ Restaurant, Jalan Perintis Kemerdekaan No.17 A, Gaharu, Medan Timur, Gaharu.

28. JAMIN GINTING SIMP NCOLE, JL. Jamin Ginting No. 1 Kel. Kemenangan Tani, Medan Tuntungan.

29. HYBRID MUCHTAR BASRI, Jl. Kapten Mucthar Basri, Glugur Darat II, Medan Timur

30. Rose Garden Food Court, Jl. Arief Rahman Hakim No.27, Tegal Sari I, Medan Area.

31. Dr's Koffie, Jl. S. Parman No.56, Petisah Hulu, Medan Baru, Kota Medan.

32. Sowe Bistr, Jl. Gatot Subroto No.144, Silalas, Medan Bar., Kota Medan.

33. Holywings (Medan), Jl. A. Rivai No.4, Madras Hulu, Medan Polonia, Kota Medan.

34.Northstar Public House, Jl. Darussalam No.118, Babura, Medan Baru, Kota Medan.

35. Yummy Foodcourt, Komp. Cemara Asri (Ruko Sophie Square) No. 8 A-B-C-D, Medan.

36. Harbour 9, Jl. Imam Bonjol no. 9, Forum Nine Building, Medan.

37. The L.Co Coffee, Jl. Cemara no. 168 (One Stop Auto Carwash), Medan.

38. The L.Co Coffee, Jalan Gagak Hitam no. 10 (Ring Road), Medan.

39.Merdeka Walk Medan, Merdeka Walk, Jalan Balaikota, Kesawan, Medan Kota.

40. Sport Lounge, Adimulia Hotel, Jalan Pangeran Diponegoro, Petisah Tengah, Medan Kota.

41. Adimulia Hotel Medan, Jalan Pangeran Diponegoro, Petisah Tengah, Medan Kota.

Bila anda di luar Kota Medan, berikut beberapa venue tempat Nobar di Sumatera Utara:

1. The King Cafe, Jl. Imam Bonjol No. 16, Tj. Garbus Satu, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

2. Inna Parapat - Toba Hall, Jl.Marihat No.01, Danau Toba, Parapat, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara.

3.HYBRID SM. RAJA SIMP. RINDAM, Jl. Sisingamangaraja, Bukit Sofa, Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara.

4. Siantar Hotel Parapat - Toba Coffee Bar & Lounge, Siantar Hotel Parapat, Simalungun, Sumatera Utara.

5. Sapadia Hotel Siantar - Daru Daru Resto, Jalan Diponegoro No. 21 A, Siantar Selatan.

6. The KNO Hotel Kualanamu - Laurence Caffe, Jalan Arteri Kualanamu, Deli Serdang.

7. Sinabung Hills Berastagi - Sinabung Resto, Jalan Kolam Renang, Gundaling I, Kabupaten Karo, Sumut.

(cr10/tribunmedan.com)