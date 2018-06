Begini Cara Menerka Kepribadian Seseorang, Melalui Bentuk Bibirnya!

TRIBUN-MEDAN.com - Wajah kita dapat mengatakan banyak tentang siapa kita, dari usia hingga kesehatan kita.

Bagian tubuh tertentu bahkan dapat memberi tahu kita tentang kepribadianseseorang.

Ahli membaca wajah dan penulis The Wisdom of Your Face, Jean Haner percaya bahwa setiap orang dilahirkan dengan fitur mereka karena suatu alasan dan masing-masing terkait dengan bagian tertentu dari kepribadiankita.

Haner mengungkapkan kepada Cosmopolitan tentang apa yang dikatakan bentuk bibir tentang kepribadian seseorang.