Trio Kanada, AS, Meksiko Tuan Rumah Piala Dunia 2026, Partai Final di New Jersey

TRIBUN-MEDAN.COM - Perhelatan Piala Dunia 2026 akan digelar bersama di tiga negara, yaitu Meksiko, Amerika Serikat dan Kanada, setelah kongres FIFA di Moskow, Rabu (13/06), dengan suara meyakinkan mendukung pencalonan ketiga negara.

Keputusan ini membuat Maroko gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk kelima kalinya.

Trio negara di Amerika Utara meraih 134 suara sedangkan Maroko didukung oleh 65 suara dengan satu peserta kongres mengatakan tidak memilik keduanya.

"Terima kasih sudah mempercayakan kepada kami untuk menyelenggarakan Piala Dunia 2026," kata Carlos Cordiero, presiden federasi sepak bola Amerika Serikat.

Penyelenggaraan Piala Dunia 2026 akan diikuti oleh 48 tim, bertambah 16 dari 32 tim yang selama ini berlaku.

Pemungutan suara didahului dengan presentasi calon tuan rumah selama 15 menit di depan seluruh peserta kongres di Moscow Expocentre.

Meksiko-AS-Kanada mengatakan turnamen akan membukukan keuntungan US$11 miliar sementara Maroko mengatakan keuntungan yang akan diraih adalah US$5 miliar.

Meski untuk pertama kalinya digelar di tiga negara, sebagian besar pertandingan akan digelar di Amerika Serikat.

Dari total 80 pertandingan, 10 laga dilangsungkan di Kanada, 10 di Meksiko dan 60 di Amerika Serikat.

Laga babak final akan digelar di Stadion MetLife di New Jersey, yang juga dikenal sebagai kandang klub NFL, New York Giants, dan New York Jets.