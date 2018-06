Ari Malibu Embus Nafas Terakhir di Malam Takbir, Telah Berjuang Melawan Kanker Kerongkongan

TRIBUN-MEDAN.com - Musisi Ari Malibu dikabarkan meninggal dunia pada Kamis (14/6).

Hal ini diketahui setelah rekan duetnya dalam duo AriReda, Reda Gaudiamo menyampaikan kabar tersebut melalui unggahan Instagram berikut ini.

"Ari Malibu telah menyelesaikan perjalanannya.

Di malam penuh takbir, dikelilingi keluarga dan sahabat, ia menutup mata.

Pulang ke rumah penciptanya.

Lepas sudah semua sakit yang menyiksa selama ini.



So long, True Fighter.



Miss you already.



Informasi pemakaman menyusul," ungkap Reda pada keterangan unggahan di atas.

Dalam unggahan tersebut tampak sosok Ari dalam hitam dan putih.

Seperti diketahui, Ari Malibu mengembuskan nafas terakhir setelah menjalani perawatan di rumah sakit.

Penyanyi dan pemain gitar era 80-an itu dikabarkan menderita kanker.

Melansir dari Kompas.com, Ari Malibu meninggal di RS Kramat Jati, Jakarta Timur pada pukul 20.25 WIB usai melawan penyakit kanker kerongkongan.

"Jenazah akan disemayamkan di Jl. Ibnu Taimia 4 no 119, Kompleks UIN Ciputat," demikian bunyi pesan tersebut.

Diketahui, para musisi seperti Ira Wibowo, Toni Q, Syaharani, Oppie Andaresta, Sha Ine Febrianti, Widianti Kamil, Maya Angela, Jodhi Yudono, dan Reda Gaudiamo sempat membuat konser amal di Bentara Budaya Jakarta pada 31 Mei 2018 untuk membantu biaya pengobatan Ari.

Bahkan, sebelumnya Jurnalis musik senior, Adib Hidayat pun juga sempat melakukan pengimpulan dana untuk biaya berobat Ali Malibu melalui KitaBisa.com.

Namun, setelah kabar duka ini datang, Adib Hidayat memastikan hasil pengumpulan dana tersebut akan diserahkan kepada pihak keluarga.