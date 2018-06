Innalillahi, Musisi Senior Ari Malibu Meninggal Dunia di Malam Takbir

TRIBUN-MEDAN.com - Musisi senior Ari Malibu tutup usia setelah melawan kanker kerongkongan. Kepergian Ari dikabarkan oleh rekan duetnya, Reda Gaudiamo, melalui akun Instagram-nya, @reda.gaudiamo, Kamis (14/6/2018) malam.

"Ari Malibu telah menyelesaikan perjalanannya. Di malam penuh takbir, dikelilingi keluarga dan sahabat, ia menutup mata. Pulang ke rumah penciptanya. Lepas sudah semua sakit yang menyiksa selama ini," tulis Reda pada keterangan foto hitam putih Ari.

"So long. True Fighter. Miss you already," kata Reda.

Menurut pesan singkat yang didapat Kompas.com, Ari Malibu meninggal dunia di RS Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Kamis pukul 20/25.

"Jenazah akan disemayamkan di Jl. Ibnu Taimia 4 no 119, Kompleks UIN Ciputat," demikian bunyi pesan tersebut.



Sebelumnya, para musisi, seperti Ira Wibowo, Toni Q, Syaharani, Oppie Andaresta, Sha Ine Febrianti, Widianti Kamil, Maya Angela, Jodhi Yudono dan Reda Gaudiamo sempat membuat konser amal di Bentara Budaya Jakarta pada 31 Mei 2018 lalu untuk membantu biaya pengobatan Ari.

Ari dirawat intensif di rumah sakit lantaran kanker kerongkongan yang dideritanya. Penyakit tersebut mulai merongrong Ari sejak Desember lalu. Menurut rekannya, Reda Gaudiamo sakit yang diderita Ari mulai terasa sejak Mei 2017. Namun kanker mulai diketahui pada November 2017.

Ari Malibu lahir di Makassar. Sebelum berduet dengan Reda Gaudiamo, Ari sempat bergabung dengan kelompok vokal asal Bandung, Pahama.

AriReda dibentuk Ari Malibu dan Reda pada 1982. Sejak 1987 keduanya terlibat dalam proyek apresiasi seni yang diprakarsai Sapardi Djoko Damono dan Fuad Hassan. Sejak itu keduanya aktif memusikalisasikan puisi karya penyair tanah air.