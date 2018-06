Perankan Minke dalam Film Bumi Manusia, Iqbaal Ramadhan Sampai Lakukan Hal Ini

TRIBUN-MEDAN.com - Sejak memerankan Dilan dalam Film Dilan 1990, nama Iqbaal Ramadhan semakin melambung.

Kini usai ketenarannya tersebut, Iqbaal Ramadhan sudah memerankan karakter apa yang akan diperankannya dalam filmnya selanjutnya.

Rencananya Iqbaal akan memerankan karakter Minke yang ditulis oleh sastrawan legendaris Pramoedya Ananta Toer dalam bukunya yang berjudul Bumi Manusia.

Sama halnya saat memerankan sosok Dilan, Iqbaal ingin karekter Minke ini melekat kuat padanya.

Tak heran kalau cowok yang baru menyelesaikan pendidikannya di Amerika itu, menyiapkan semuanya.

Termasuk latihan fisik dan stamina dengan seorang pelatih fitness profesional.

Hal ini diungkapkan oleh Jansen Ongko seorang pelatih fitnes yang memberikan pelatihan pada Iqbaal.

Jansen mengungkapkan kalau Iqbaal ingin menjadi lebih kuat demi peran berikutnya.

Rupanya karena waktu yang sudah mepet, sang pelatih hanya bisa menjanjikan untuk melatih semaksimal mungkin.

"Iqbaal: Ka, mohon bimbingannya. Saya ingin mempunyai fisik dan stamina yang lebih kuat untuk persiapan peran berikutnya.

Me: Sebenarnya waktunya terlalu singkat. It won't be easy but it is not impossible. Kita akan berusaha semaksimal mungkin." ceritanya pada postingan Instagram.

Rupanya dari sini Iqbaal memang sudah sadar akan tanggung jawabnya, sehingga seberat apapun itu Ia akan terima.