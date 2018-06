Akhirnya Unggah Foto Rambut Pendeknya, Pesona Vanesha Prescilla Bikin Terkesima

TRIBUN-MEDAN.com - Dari unggahan Kakaknya Sissy Priscillia beberapa waktu yang lalu, terlihat bahwa Vanesha Prescilla sudah mengubah model rambutnya.

Ia memangkas pendek rambut panjangnya yang indah.

Hal itupun Ia lakukan sekalian kompakan dengan kakak-kakak ceweknya yang juga berambut pendek.

Akan tetapi pemeran Millea itu baru mengunggah fotonya dengan rambut pendek belum lama ini.

Rupanya respon yang diberikan netizen sangat mengejutkan.

Banyak yang menyukai penampilan baru sosok Vanesha Prescilla.

Seolah ingin melepas image Millea dengan yang khas dengan rambut panjangnya.

Ternyata Vanesha tak kalah cantik saat berambut pendek.

Ribuan komentar dibubuhkan pada postingan rambut barunya tersebut.

Yang berisi suka dan tak suka dari warga internet.

Akan tetapi komentar masih dominan netizen yang memujinya.

"Jadi pengen ikutan potong rambut segitu sha"

"I love that hair, i said i love that hair"

"Vanesha kamu cantik, tapi aku belom mencintaimu, gatau kalo besok, tunggu saja "

"Umagattttt cantik banget"

(Tribunstyle.com/Sinta Manila)

