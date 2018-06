Bentuk Badan Iqbaal Ramadhan usai 2 Minggu Fitness Bikin Terpukau

TRIBUN-MEDAN.com - Sukses memerankan karakter Dilan dalam Film Dilan 1990 membuat Iqbaal Ramadhan dipercaya untuk memerankan tokoh Minke.

Iqbaal Ramadhan akan memerankan karakter Minke dalam film Bumi Manusia.

Sama halnya saat memerankan sosok Dilan, Iqbaal ingin karekter Minke ini melekat kuat padanya.

Tak heran kalau cowok yang baru menyelesaikan pendidikannya di Amerika itu, menyiapkan semuanya.

Termasuk latihan fisik dan stamina dengan seorang pelatih fitness profesional.

Hal ini diungkapkan oleh Jansen Ongko seorang pelatih fitnes yang memberikan pelatihan pada Iqbaal.

Jansen mengungkapkan kalau Iqbaal ingin menjadi lebih kuat demi peran berikutnya.

Meskipun waktunya sudah sangat mepet, rupanya Iqbaal sudah mampu menunjukan perkembangan yang cukup pesat.

Ini pula di-update oleh sang pelatih pada akun Instagramnya yang memperlihatkan foto kece Iqbaal.

"#2WeeksProgress and we are happy with the result so far.

P.S. ini buktinya fitness (olahraga angkat beban) bikin kamu sehat dan berbadan keren, apalagi dimulai dari masih muda.

Sangat membantu pertumbuhan selama dilakukan dengan cara yang benar " ujar @jansen_ongko.