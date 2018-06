Potret Keseruan Novita Angie Rayakan Lebaran dengan Keluarga Sang Suami Meski Beda Keyakinan

TRIBUN-MEDAN.com - Kebahagiaan saat merayakan lebaran bersama keluarga dibagikan oleh para selebriti tanah air di akun media sosialnya masing-masing.

Begitu pula dengan presenter cantik Novita Angie.

Ia juga mengunggah foto-foto saat merayakan lebaran bersama keluarga besar suami.

Sejak jumat (15/6/2018) postingan Novita Angie bernuansa perayaan Idulfitri.

"Keluarga Rajasa mengucapkan "Selamat Hari Raya Idul Fitri, Mohon Maaf Lahir dan Batin.." tulis Angie sebagai keterangan foto.

Angie, sapaan akrabnya, juga mengunggah foto saat berziarah ke makam sang Ayah mertua dan menceritakan kebiasaan hari raya Idulfitri setiap tahunnya.

"Lebaran pertama tanpa pak R. Sumiharso.

.

Aneh rasanya... Gak terdengar lagi derap langkah Papa naik tangga dan ketok-ketok pintu kamar buat bangunin Sholat Ied.

Gak ada lagi obrolan pembahasan soal ketupat, makanan lebaran dan agenda kumpul ke rumah sodara-sodara.

Dan gak ada lagi sungkem minta maaf yang diiringi doa buat anak-anak dan cucu-cucunya Papa.

.

Pa... I miss you so so much," tulis Angie di postingan foto yang diunggah pada Sabtu (16/6/2018).

Angie nampak akur dan harmonis dengan keluarga besar sang suami.

Perbedaan keyakinan seolah bukan jadi halangan untuk mempersatukan dua keluarga.