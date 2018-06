Bukan Kedokteran, 5 Jurusan Ini Bikin Kamu Dapat Gaji Tinggi setelah Lulus Kuliah

TRIBUN-MEDAN.com - Sebelum memilih fakultas atau program studi (prodi) kampus, sebaiknya ketahui dulu jurusan yang bakal memberikan penghasilan yang baik dalam dunia kerja.

Selain passion atau rencana, jaminan penghasilan baik menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih prodi saat kuliah. Terkait hal itu, tidak ada salahnya mencari gambaran tentang penghasilan kita setelah lulus dan bekerja nanti.

Jika mengejar gelar tinggi bukan menjadi prioritas utama dan potensi penghasilan tinggi adalah hal yang dicari, maka pilihan jurusan S1 (sarjana) dan saran di bawah ini dapat menjadi refensi untuk memiliki potensi gaji tinggi.

Anehnya kedokteran yang selama ini dianggap paling memberikan penghasilan tinggi, ternyata tidak masuk daftar.

Ini daftar selengkapnya:

01. Akuntansi

"Bekerja dengan uang untuk menghasilkan uang" adalah istilah yang tidak asing bagi mereka yang bergelut di bidang keuangan. Tidak hanya pada level atas, level pemula dari jenjang karir di bidang ini juga menjanjikan penghasilan yang baik.

Berdasarkan survei gaji 2018 yang dilakukan National Association of Colleges and Employers (NACE). Lulusan baru S1 akuntansi di Amerika mendapat rata-rata gaji awal mereka di angka $ 50,833 pertahun atau sekitar 708 juta rupiah. Sedangkan di Inggris, fresh graduate jurusan ini mendapat gaji awal di angka $ 35,500 atau sekitar 494 juta rupiah per tahun.

Angka ini dapat bertambah apabila yang bersangkutan training atau mendapat serfitikat tambahan sebagai akuntan publik.

Yang perlu dilakukan: untuk jenjang awal, sarjana lulusan akuntansi dapat memperoleh penghasilan yang lebih tinggi tanpa harus mengejar gelar S2 atau yang lebih tinggi. Caranya dengan mengikuti perbagai pelatihan, training atau sertifikasi terkait dengan bidang keuangan (akuntansi publik, pajak, dan lainnya).