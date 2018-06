Liburan ke Lombok, Lihat Potret Menggemaskan Salma saat Bermain Pasir dengan Rio Dewanto

TRIBUN-MEDAN.com - Pasangan Rio Dewanto dan Atiqah Hasiholan memilih untuk berlibur usai merayakan Idul Fitri bersama keluarga.

Pasangan suami istri ini tentu saja tak lupa untuk memboyong sang buah hati, Salma Jihane Putri Dewanto.

Mereka pun memilih untuk menikmati liburan di Lombok.

Atiqah, Rio, dan Salma pun asyik menikmati pantai-pantai indah di Lombok.

Sebagai hot daddy, Rio selalu menemani dan menjaga Salma bermain di pinggir pantai.

Kali ini Rio tampak menemani Salma bermain pasir pantai.

Dengan peralatan mainan yang ada, Rio dan Salma asyik membuat istana dari pasir pantai.

Dalam foto yang diunggah di akun Instagram @atiqahhasiholan, pasangan bapak dan anak ini tampaknya sedang benar-benar menikmati waktu berdua.

Saking fokusnya membangun istana, ekspresi wajah serius Rio dan Salma pun terekam jelas dalam kamera.

Rio yang bertelanjang dada ini tengah sibuk memegang sekop dan ember.

Sedangkan Salma yang berada disampingnya seolah tengah mengajari bapaknya untuk bermain pasir.

"Sal is teaching Bapak on how to play with sand."

Ekspresi Salma yang begitu serius saat bermain pasir ini membuat netizen gemas.