Lakukan Operasi Plastik, Pria Ini Berubah Drastis dan Bikin Pangling

TRIBUN-MEDAN.com - Saat ini sudah banyak orang yang melakukan operasi plastik demi mendapatkan bentuk wajah dan tubuh yang diinginkannya.

Operasi plastik saat ini sudah menjadi jalan pintas yang populer demi mendapatkan wajah dan tubuh yang diimpi-impikan.

Bahkan ada program TV yang didedikasikan khusus untuk memperlihatkan transformasi operasi plastik yang dilakukan orang-orang.

Program Let Me In Thailand menjadi acara TV favorit yang memperlihatkan bagaimana drastisnya perubahan seseorang sebelum dan sesudah melakukan operasi plastik.

Menurut Coconuts, Noppajit Monlin (22) adalah pekerja pabrik yang melakukan operasi plastik dan berubah menjadi "oppa-oppa Korea".

Noppajit Monlin (Coconuts)

Noppajit sejak dulu ingin operasi plastik karena ia merasa kesulitan menguyah akibat rahang bengkok.

Karena penampilannya itu, ia selalu merasa malu dan cenderung menyendiri.

Noppajit Monlin sebelum operasi (Coconuts)

Operasi tersebut melibatkan perbaikan rahang, modifikasi dahi dan kelopak mata.

Di samping itu, dokter juga memberinya injeksi botoks kelenjar ludah untuk mengobati pengeluaran air liyr berlebihnya.

Ia juga mendaptkan perawatan kulit untuk membersihkan semua noda dan jerawat.

Setelah 3 bulan, wajah baru Noppajit diperlihatkan.