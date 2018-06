Festival Music Rock Vol 3 Digelar di Unika Santo Thomas

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kelompok Kegiatan Mahasiswa (KKM) Musik Unika Santo Thomas Medan kembali menggelar Festival Music Rock Vol 3, Sabtu (30/6/2018) di Lapangan Unika Santo Thomas Medan mulai pukul 08.00 WIB.

Panitia festival, Indah Simbolon dalam keterangan persnya yang diterima Tribun-Medan.com, Rabu (20/6/2018) mengatakan, pelaksanaan festival tahun 2018 ini merupakan pelaksanaan untuk yang ketiga kalinya. Dikatakan Indah, festival ini merupakan sebuah terobosan yang mereka hadirkan agar kedekatan psikologis bisa berdampak positif untuk membangun kreativitas kawula muda sehingga tumbuhnya potensi prestasi yang lebih baik.

Baca: Alumni Unika Santo Thomas Medan Gelar Seminar Sumut Bebas dari Narkoba

“Lewat kegiatan ini, kami ingin menampung dan menyalurkan bakat-bakat seni yang dimiliki oleh generasi muda khususnya yang memiliki personel band tersendiri maupun umum. Selain itu untuk membangun kebersamaan dan pendekatan kampus terhadap masyarakat,” katanya.

Indah menjelaskan, festival yang memperebutkan hadiah jutaan rupiah ini terbuka untuk umum. Setiap grup membawawakan dua lagu bebas bergenre rock. Setiap grup yang ikut dalam festival dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp 250 ribu.

“Para pemenang akan dipilih juara 1,2 dan 3, the best vocalist, the best guitaris, the best bassist dan the best drummer,” kata Indah.

Bagi grup yang ingin mendaftarkan diri, pendaftaran dibuka hingga tanggal 26 Juni 2018. Pendaftaran dapat dilakukan di kampus Unika Santo Thomas, Jalan Setia Budi No. 479 F, tanjunG Sari, Medan, contact person: Indah LM Simbolon (081269972239) dan Hery Sipayung (082213984529).(*)

