Nana Liu Berkeyakinan Semua Perempuan Itu Cantik

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Jasa Make Up Artist (MUA) berkaitan erat dengan bidang kreatif seperti fotografi, biro iklan, majalah, production house, stasiun televisi maupun artist management.

Jasa MUA digunakan untuk keperluan photoshoot pada produksi iklan cetak maupun televisi, fashion lookbook atau untuk cover majalah. Melihat peluang dan kesempatan karier yang sangat luas tersebut, MUA menjadi profesi bergengsi.

Apalagi jika sang MUA sudah mempunyai nama dan dikenal oleh banyak orang, job-job besar maupun kecil seperti mengalir dengan sendirinya. Salah satu MUA yang sudah sekian lama terjun di dunia kecantikan adalah Nanina Meilyana atau kerab disapa Nana Liu.

Yang menarik, Nana Liu mempunyai pandangan bahwa kecantikan seseorang sudah ada pada masing-masing individu. Menurutnya, tugas seorang MUA yaitu menonjolkan kecantikan seseorang yang sudah ada dan di saat yang bersamaan, orang tersebut tetap menjadi dirinya sendiri.

"Challenge paling baru yang saya hadapi belakangan ini adalah persepsi market terhadap style make up saya. Banyak orang memiliki persepsi bahwa style make up saya lebih cenderung ke glamorous dan kurang feminim. Padahal menurut saya style make-up today empowering. Saya percaya make up zaman sekarang sifatnya empowering (memperkuat)," ujar Owner Nana Liu Beauté Launge ini, beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan, fashion selalu berubah setiap harinya sama seperti make-up. Meskipun begitu, ia mampu melihat style dan karakter kliennya. Kalau memang style dan karakter tersebut feminim, maka ia akan membuat klien tersebut lebih terlihat feminim.

"Your style can be feminine, your character might also be feminine but it doesn't mean you are weak. Cantik but strong, karena feminim bukan berarti lemah," ucapnya.

Nana Liu juga sibuk mengajar make up di Liu Academy, mulai dari tahap self make-up, professional dan bride. Selain itu, ia juga mampu menyulam alis, bibir hingga make up Halloween.

"Saya mau berbagi pengalaman dan pengetahuan di make-up, beberapa waktu lalu kami baru selesai menyelenggarakan workshop dengan tema daily. Cewek itu harus bisa menata diri juga, simple dan jangan terlalu menor," ungkapnya.

Perempuan kelahiran 18 Mei 1990 ini mengaku sudah belajar make-up dari ibunya, sejak duduk di bangku SMP kelas tiga. Dan sejak SMA ia sudah punya klien dan mampu merias pengantin.

"Berhubung dulu mama ada buka bridal jadi kita dari kecil dididik harus ada kerajinan tangan. Tamat sekolah, saya masih freelance dan kerja sama mama, di Tahun 2017 saya sudah punya company/perusahaan sendiri," ujar Nana Liu.

Dalam menekuni bisnisnya ini, ia didukung penuh oleh keluarga, bisa dibilang sang ibunda merasa bangga kepada Nana Liu karena sudah berhasil sebagai penerus bisnis, walaupun punya brand yang berbeda.