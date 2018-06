Yuk Cari Uang di Facebook, Nih Kabar Gembira 'Gaji Bulanan' untuk Admin Grup

TRIBUN-MEDAN.COM - Ada kabar gembira, khususnya buat Anda yang gemar menggunakan media sosial facebook.

Pengguna Facebook, khususnya administrator grup kini punya peluang untuk mendulang uang.

Media sosial besutan Mark Zuckerberg itu diketahui tengah mengujicoba fitur grup berbayar.

Uji coba ini diumumkan oleh Facebook lewat blog resminya. Dalam postingan tersebut, perusahaan mengatakan bahwa administrator grup dapat membuat opsi berbayar kepada anggota untuk mengakses konten eksklusif.

Konten tersebut bisa berupa video, foto, tutorial, atau tulisan-tulisan lainnya sesuai dengan keinginan administrator grup tersebut.

"Saat ini uji coba itu baru mencakup sejumlah kelompok yang sangat kecil," ungkap Alex Dave Direktur Manajemen Produk untuk Facebook Group.

Baca: Cuaca Buruk Hantam KM Ramos Risma Marisi di Danau Toba, 2 Kapal Masih Cari Penumpang Hilang

Dikutip KompasTekno dari Cnet, Kamis (21/6/2018) fitur berbayar ini nantinya bisa dibuat di dalam grup yang sudah ada sebelumnya. Administrator pun bisa membuat sub-grup khusus untuk konten-konten berbayar tersebut.

Jadi misalnya seorang administrator memiliki sebuah grup tertentu yang gratis dan bebas akses. Ia bisa membuat grup kedua di dalam grup tersebut khusus untuk konten eksklusif yang dikenakan tarif.

"Ada satu grup bernama 'Declutter My Home', adminisitrator membuat sub-grup bernama 'Organize My Home' yang dikenakan biaya langganan 14,99 dollar AS. Anggota akan memiliki akses eksklusif dan bisa bekerja dengan anggota lain dalam sebuah proyek," lanjut Dave.

Administrator grup nantinya memiliki keleluasaan untuk menentukan besaran tarif langganan untuk mengakses konten eksklusif. Tarif tersebut nantinya dibayar dalam waktu setiap satu bulan.

Namun dalam masa uji coba kali ini tarif maksimal yang bisa dibanderol adalah 29,99 dollar AS atau sekitar Rp 400 ribu.

Baca: BRAVO! Nigeria Bangkit dan Berpeluang Lolos ke Babak 16 Besar, Islandia Takluk

Facebook sendiri tidak mengungkapkan regional mana saja uji coba ini dilakukan. KompasTekno pun masih belum bisa menemukan fitur ini untuk regional Indonesia.

Ini bukan pertamakalinya Facebook mengujicoba fitur langganan berbayar. Pada bulan Maret lalu jejaring sosial ini mengujicoba konten video berbayar. Perusahaan berdalih hal ini merupakan upaya untuk membantu para konten kreator untuk mendulang uang.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Facebook Rancang Fitur Baru, Admin Grup Nantinya Akan Terima Gaji Bulanan, http://www.tribunnews.com/techno/2018/06/23/facebook-rancang-fitur-baru-admin-grup-nantinya-akan-terima-gaji-bulanan?page=2.