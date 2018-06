Besok Sertijab Dandim 0201/BS, Ini Prestasi Kolonel Inf Bambang Herqutanto Selama Bertugas di Medan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN-Setelah satu tahun lima bulan 22 hari bertugas sebagai Komandan Kodim (Dandim) 0201/Berdiri Sendiri, Kodam I/Bukit Barisan, Kolonel Inf Bambang Herqutanto akhirnya menyerahkan komando kepemimpinan kepada Letnan Kolonel Inf Yuda Rismansyah.

Acara serah terima jabatan (sertijab) Komandan Kodim 0201/BS digelar di Lapangan Benteng Medan pada Senin, (25/6/2018) pagi, dipimpin oleh Panglima Kodam I/Bukit Barisan, Mayor Jenderal TNI Ibnu Triwidodo, SIP.

Selama mengabdikan diri, tenaga dan pikiran di Kodim 0201/BS, cukup banyak torehan prestasi yang dibuat Kolonel Inf Bambang Herqutanto.

Pertama kali menjabat pada 16 Desember 2016, abituren Akademi Militer tahun 1995 ini langsung "menggebrak". Di antaranya, meronovasi Lapangan Benteng Medan menjadi ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai sarana olah raga bagi warga Kota Medan.

Kini, hasil renovasi itu bisa dilihat secara kasat mata. Selain menyediakan aneka fasilitas untuk umum, seperti alat fitness outdoor, jogging track, push up, sit up, pull up, dan shuttle run, juga dibangun ruang taman hijau untuk tempat bersantai dan rekreasi masyarakat umum, anggota Kodim 0201/BS dan keluarga.

Kolonel Inf Bambang Herqutanto berkeinginan, selain untuk sarana olahraga, hasil renovasi Lapangan Benteng itu juga bisa difungsikan sebagai tempat berkarya penduduk lokal. Semisal menjadi tempat alternatif bagi penjaja makanan dan minuman untuk menambah penghasilan.

Perwira menengah kelahiran 19 September 1973 ini juga menginisiasi pembangunan di dalam satuan agar lebih nyaman dan asri.

Di antaranya, merenovasi gedung aula, ruang komandan, ruang staf, serta pembangunan garasi sepeda motor dan kendaraan roda empat, termasuk pembangunan kolam ikan.

Tak ketinggalan, pehobi olah raga bela diri Yudo dan jogging ini juga mendorong dilakukannya renovasi seluruh Markas Komando Rayon Militer (Koramil) di jajaran Kodim 0201/BS, sehingga tampil lebih humanis.

Masih di sektor internal, Kolonel Inf Bambang Herqutanto juga tak berhenti melakukan pembenahan di segala bidang, semisal membuat pakta integritas anti narkoba yang berlaku untuk seluruh personel jajarannya. Langkah ini diharapkan bisa mengurangi tingkat pelanggaran anggota Kodim 0201/BS dalam penyalahgunaan narkoba.