Dodit Mulyanto Pilih Jadi Komika atau Aktor? Wow! Penghasilannya Menggiurkan

TRIBUN-MEDAN.COM - Siapa yang tak kenal dengan Dodit Mulyanto (32)? Komika stand up comedy, yang juga berkiprah di dunia aktting ini semakin menyedot perhatian.

Lawakan dan gesturenya Dodit yang khas saat menjadi komika diatas panggung, mampu membuat penonton tertawa terbahak-bahak ketika ia membacakan materi lawakannya.

Di industri film, karakter Dodit yang beda dan Dodit mampu membawakannya dengan lucu, mampu membuat penonton mengingat dirinya sebagai aktor.

Pria kelahiran Blitar, Jawa Timur, 30 Juni 1985 itu mengatakan dirinya tidak bisa memilih untuk berkarir menjadi komika atau menjadi aktor.

"Enggak bisa memilih. Karena enggak bisa dipisahkan, karena dua profesi itu mata pencaharian saya," kata Dodit Mulyanto ketika ditemui dalam jumpa pers dan press screening film 'Kulari ke Pantai', di XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (22/6/2018).

Kendati demikian, Dodit mengatakan bahwa pemasukan besar didapatkannya ketika ia berkarir menjaid komika atau stand up comedy-an.

"Kalau enak dan besar yah jadi Stand up. Karena selesai manggung dapet uang," tegasnya.

Jika berkarir di dunia akting, uang yang didapatkannya pun sama seperti ia menjadi komika. Namun, proses mencari uangnya pun begitu panjang ketika menjadi aktor.

"Kalau akting prosesnya panjang. Ada reading, syuting, nunggu take scene kita. Jadi lama sekali. Sementara yang dihasilkan sama kayak sekali show stand up dan uangnya gedean stand up," ucapnya.

Kendati demikian, tetap bertahan berkarir di dunia akting, dikarenakan ia ingin menghasilkan karya yang bisa dinikmati penggemarnya dan seluruh masyarakat Indonesia.

"Kalau syuting kita bikin monumen dan patung diri kita dalam bentuk karya film. Kita melihatnya itu karya, karena duitnya enggak segede stand up," ujar Dodit Mulyanto

