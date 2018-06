Ketua Progres 98 Minta Prabowo Minta Maaf pada Publik, Ada Apa Gerangan?

Prabowo hrs berjiwa besar utk minta maaf pd publik krn terbukti menghasut rakyat dgn data hoax. Buktikan anda bukan "Capres penyebar fitnah"."

TRIBUN-MEDAN.com - Ketua Progres 98 Faizal Assegaf tampak menyoroti soal pidato Prabowo Subianto.

Dilansir TribunWow.com, hal tersebut tampak dari postingan akun Twitter @faizalassegaf yang diunggah pada Senin (25/6/2018).

Faizal Assegaf mengatakan bahwa ketua umum Partai Gerindra itu seharusnya berjiwa besar untuk minta maaf kepada publik terkait pernyataannya soal biaya LRT

Menurutnya Prabowo terbukti memberikan hasutan kepada rakyat dengan data yang tidak benar.

Beda dengan Prabowo, Faizal menyebut berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), maka nilai investasi LRT Palembang lebih murah, apabila dibandingkan dengan LRT di Manila, Filipina, dan Malaysia.

@faizalassegaf: "Kemenhub resmi merilis nilai investasi LRT Palembang lebih murah jk dibandingkan dgn LRT di Manila & Malaysia.

Diketahui, Kemenhub menepis tudingan adanya mark-up anggaran Light Rail Transit (LRT) Palembang yang dilontarkan oleh Prabowo.

Diberitakan Kompas.com, Kemenhub mengatakan jika nilai LRT Palembang lebih murah apabila dibandingkan dengan LRT di Manila Line 1, Filipina, dan LRT Kelana Jaya Line di Malaysia.

Total capex atau belanja modal yang dikeluarkan untuk membangun LRT Kelana Jaya Line adalah sekitar 63 juta dollar AS per kilometer atau sekitar Rp 817 miliar per kilometer (kurs Rp 13.000).