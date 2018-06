Pamer Foto di Instagram, Sepatu yang Dikenakan Ivan Gunawan Malah Bikin Gagal Fokus

TRIBUN-MEDAN.com - Ivan Gunawan merupakan satu selebriti tanah air yang memiliki banyak karya.

Kemampuannya dalam bidang desainer memang tak bisa dipungkiri lagi.

Sebagai Perancang Busana Igun memang kerap tampil memukau dalam berbagai acara.

Desain karyanya juga telah diakui banyak orang.

Ia juga memiliki bisnis Butik dan beberapa brand Baju dan Kosmetik yang telah tersebar di beberapa kota besar indonesia.

Selain sukses sebagai perancang busana Igun juga sukses memikat hati masyarakat Indonesia sebagai presenter dan pelawak.

Baru baru ini melalui unggahan dalam akun instagram pribadinya Igun membagikan potret dirinya.

Dalam unggahan tersebut ia menuliskan caption yang cukup menyentuh.

Ia mengatakan jika dirinya adalah orang yang sederhana yang menyembunyikan perasaan melalui senyum bahagianya.

Foto berlatar bangunan tersebut menampilkan busana Igun yang simple.

"I’m a simpe person who hides a thousand feelings behind the happiest smile,

(aku orang yang sederhana yang menyembunyikan seribu perasaan di balik senyum yang paling bahagia)," tulis @ivan_gunawan (24/6/2018).