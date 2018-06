Selamat, Selvi Kitty Umumkan Kehamilan Pertamanya melalui Akun Instagramnya

TRIBUN-MEDAN.com - Selvi Kitty kini tengah berbahagia.

Pedangdut berusia 25 tahun ini baru saja mengumumkan kehamilannya.

Lewat akun Instagramnya (25/6/2018) Selvi mengunggah foto sang suami, Rangga Ilham yang memegang test pack bergaris dua.

Dalam captionnya, ia menuliskan:

"Alhamdulillah yaAllah" lengkap dengan emoji hati.

Lewat Insta Story-nya, Selvi juga mengungah video saat ia memberi tahu sang suami perihal kehamilannya.

Dalam video tersebut Selvi terdengar membangunkan Rangga yang tengah tertidur.

Ia lalu menunjukkan test pack yang ia pegang ke suaminya sembari tertawa.

Ia menuliskan bahwa sang suami akan menjadi seorang ayah.

"You're going to be a daddy," tulisnya dalam keterangan video tersebut.

Selvi juga mengunggah fotonya memegang test pack di Insta Story.

Dalam keterangan fotonya, pelantun Selfie ini menuliskan "Alhamdulillah" dengan emoji hati.

Kabar bahagia dari Selvi tersebut langsung dibanjiri ucapan selamat dari netizen.