Tanggapi Soal LRT, Menohok Pria Ini Minta Prabowo Buktikan Bukan Capres Penyebar Fitnah

TRIBUN-MEDAN.com - Ketua Progres 98 Faizal Assegaf tampak menyoroti soal pidato Prabowo Subianto.

Dilansir Tribun Medan dari laman TribunWow.com, hal tersebut tampak dari postingan akun Twitter @faizalassegaf yang diunggah pada Senin (25/6/2018).

Faizal Assegaf mengatakan bahwa ketua umum Partai Gerindra itu seharusnya berjiwa besar untuk minta maaf kepada publik terkait pernyataannya soal biaya LRT

Menurutnya Prabowo terbukti memberikan hasutan kepada rakyat dengan data yang tidak benar.

Sebelumnya Prabowo bahkan mengatakan Indonesia mungkin bubar pada 2030 jika mengacu kepada buku fiksi ilmiah berjudul Ghost Fleet: A Novel of the Next World War karya P.W. Singer and August Cole. Pernyataan dia viral setelah diunggah di akun Twitter dan Facebook resmi Partai Gerakan Indonesia Raya.

Prabowo menilai Indonesia mungkin bubar lantaran elite Indonesia saat ini tak peduli, meski 80 persen tanah di Indonesia dikuasai 1 persen rakyat.

Mereka juga dinilai abai saat sebagian besar kekayaan Indonesia diambil pihak luar.

Beda dengan Prabowo, Faizal menyebut berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), maka nilai investasi LRT Palembang lebih murah, apabila dibandingkan dengan LRT di Manila, Filipina, dan Malaysia.

@faizalassegaf: "Kemenhub resmi merilis nilai investasi LRT Palembang lebih murah jk dibandingkan dgn LRT di Manila & Malaysia.

Prabowo hrs berjiwa besar utk minta maaf pd publik krn terbukti menghasut rakyat dgn data hoax.