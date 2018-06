109 Pemain U-19 Bersaing Menuju Belgia

Kepala Tim Talent Scouting Bola.com, Hadi Rahmaddani (kiri), Editor in Chief Bola.com , Dorojatun (tengah) dan Legenda Timnas Kurniawan Dwi Yulianto.

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sebanyak 109 pemain muda berbakat siap bertanding di final Turnamen Bola.com Talent Scouting di Stadion Teladan, Minggu (24/6) hari ini.

Talenta muda sepakbola yang berasal dari enam kabupaten di Sumatera Utara yakni Medan, Tebingtinggi, Kisaran, Padang Sidimpuan, Sibolga, dan Dairi, akan tampil dan menunjukkan keahliannya.

"Talent scouting ini dilakukan karena melihat kekosongan pemain bertalenta usia muda di Indonesia khususnya Sumatra Utara yang mampu bermain di kancah nasional dan internasional. Hasilnya dari final ini tentu menadapatkan pemain terbaik yang akan diboyong ke Belgia untuk mengikuti pelatihan di sana," ujar Kepala Talent2 Scouting, Hadi Rahmaddani di Medan, Sabtu (23/6).

Dikatakannya, tahapan scouting menggunakan metode 7 vs 7 atau 5 vs 5. Dengan metode ini diharapkan para pemandu bakat bisa menjaring kemampuan peserta dengan kriteria daya tahan fisik koordinasi permainan, dan kecepatan dalam bertanding.

Sedangkan untuk tahap Final Turnamen para pemain yang lolos akan dibagi menjadi 6 tim dengan kemampuan seimbang untuk saling bertanding dengan Sistem Trofeo. Para finalis terpilih akan diberangkatkan ke Belgia jika dinilai pantas dari kacamata Internasional.

Tema dengan mengusung From North Sumatera to Belgium memang sengaja diracik mengingat hubungan pemilik klub Pro Duta Sihar Sitorus yang memiliki klub Liga 3 di sana. "Awalnya memang ini dibuat hanya sebatas turnamen saja, namun seiring berjalannya waktu kita akhirnya memilih tag line ini karena jangkauannya lebih luas di Belgia," ungkap Darojatun selaku Editor in Chief, Bola.com.

"Turnamen final Talent Scouting "From North Sumatra to Belgium" bertujuan mencari bakat terbaik pemain bola muda Sumatera Utara untuk berlatih di klub milik Sihar Sitorus pemilik klub Pro Duta FC di Belgia," tambahnya.(*)