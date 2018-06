SBY Jadi Sasaran Kritik Jari 98, Pernyataan Bisa Bikin Gaduh Jelang Pencoblosan Pilkada

TRIBUN-MEDAN.COM - Pernyataan mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menuding oknum di Polri, TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN) tidak netral di Pilkada 2018 menuai kecaman dari Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia 98 (Jari 98).

Apalagi, pernyataan SBY muncul di jelang pelaksanaan pencoblosan.

Ketua Presidium Jari 98 Willy Prakarsa menyatakan apabila SBY memiliki bukti, sebaiknya melaporkan hal tersebut ke aparat terkait agar ditindaklanjuti.

Sehingga tidak ada saling tuding dan memicu kegaduhan jelang Pilkada serentak 2018 yang tinggal menghitung hari.

“Kalau menurut saya Polri,TNI dan BIN itu netral kok. Kalau memang ada kenapa tidak dilaporkan saja ke Bawaslu ada keterlibatan oknum yang dimaksud. Tidak baik lagi tenang tiba-tiba ada kesan gaduh," kata Willy melalui keterangan tertulisnya, Senin (25/6)/2018).

Sebagai negarawan, sambung Willy, SBY harus turut berpartisipasi bersama rakyat untuk menjaga dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di Pilkada serentak 2018 nanti.

"Jadi ciptakan suasana kondusif bukan sebaliknya, khawatir ada kesan nantinya mengganggu stabilitas keamanan Negara. Kami menilai SBY is the best, namun jauh lebih baik bersama ciptakan kedamaian. Jangan buat gaduh," tutupnya.

