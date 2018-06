Shandy Aulia Dapat Kejutan Super Romantis untuk Pertama Kalinya setelah 7 Tahun Menikah

TRIBUN-MEDAN.com - Selebriti cantik Shandy Aulia kini tengah berbahagia.

Shandy baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-31, pada Sabtu (23/6/2018).

Pada saat berulang tahun, Shandy dan suaminya, David Herbowo sedang berlibur di Meksiko.

Layaknya orang yang berulang tahun, Shandy pun mendapatkan ucapan dari sang suami.

David memberikan kue ulang tahun lengkap dengan kuenya di sebuah restauran.

Momen romantis tersebut diabadikan lewat sebuah video yang kemudian diunggah di akun Instagram Shandy.

Kebahagiaan tampak terpancar dari wajah Shandy yang mendapatkan ucapan dari sang suami.

Tak hanya diberi kue oleh sang suami, namun Shandy juga diberi kejutan super romantis oleh sang suami.

Rekaman video kejutan romantis tersebut juga diunggah dalam akun Instagram pribadinya, Minggu (24/6/2018).

Dalam video tersebut terlihat kamar tempat mereka menginap ditaburi dengan bunga di lantainya.

Sedangkan di kasurnya, terdapat rangkaian bunga dengan bentuk hati.

Shandy terlihat bahagia sekaligus terkejut mendapatkan kejutan romantis dari David.

Ia juga mengaku jika ini adalah kejutan paling romantis yang diberikan oleh suami selama tujuh tahun menikah.

"Thank you hon, ini pertama kali selama tujuh tahun super romantis kayak gini," ujar Shandy sembari tertawa.

"This surprise makes me fly to the moon

(Kejutan ini membuatku terbang ke bulan)," tulis Shandy dalam keterangan unggahan. (TribunWow.com/Bima Sandria)

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul 7 Tahun Menikah, Shandy Aulia Ngaku Baru Pertama Dapatkan Kejutan Super Romantis dari Suami