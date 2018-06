Artis Luna Maya Sebut 'Permainan Gila' Air Soft, Kali Ini Berpose dengan Anak Ahok 'Sean'

TRIBUN-MEDAN.COM- Luna Maya sepertinya hobi dengan permainan 'gila' airsoft. Artis cantik tersebut tampak memegang air soft yang disebutnya 'Permainan gila'.

Namun bagaimanan jika Luna Maya tampil bersama Nicholas Sean putra sulung mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok?

Mantan kekasih Ariel Noah itu memposting foto ketika ia usai bermain bersama teman-temannya Nicho di Bearhounds Airsoft & Cafe Mall Pluit Village.

"Posing after crazy game - @bearhounds_airsoftcafe (Berpose setelah permainan gila)," tulis Luna Maya di instagram miliknya.

Rupanya penampilan Luna Maya di olahraga airsoft membuat Nicho terkesan.

Melalui akun instagram miliknya, Nicho memuji penampilang Luna Maya.

"Today's special guest impressed us with her skill.... Prove that girls could play too!. Thank you for stopping by

@lunamaya (Tamu istimewa hari ini membuat kita terkesan dengan keahliannya ...

Buktikan bahwa perempuan bisa bermain juga!. Terima kasih sudah mampir @lunamaya," tulis Nicho.

Berikut foto penampilan Luna Maya dan rekan-rekan Nicholas Sean setelah bermain airsoft.

Luna Maya dan Nicholas Sean (Instagram/Nicholassean)

Luna Maya dan Nicholas Sean (Instagram/NicholasSean)

Melihat postingan Nicho dan Luna, warganet pun mengira awalnya Luna Maya adalah patung lilin.

anastasiangela96: Kirain si sean lg di madame tussaud itu kak @lunamaya Nya kaya patung difoto pertama, ternyata abis baca captionnya org asli . Keren2

ervantanaka88: Mana konsen main klo ada @lunamaya kwkwkwk