Duta Sheila on 7 Unggah Foto Keluarga, Penampilan Istrinya Bikin Terpesona

TRIBUN-MEDAN.com - Vokalis Sheila on 7, Duta baru-baru ini membuat unggahan foto yang menjadi sorotan netizen.

Duta baru-baru ini mengunggah foto keluarga ke akun Instagram pribadinya pada Minggu (24/6/2018).

Dalam foto itu menampilkan Duta mengenakan kaos biru.

Duta tersenyum sumringah dengan kumis dan jengot yang diperliharanya.

Sedangkan disisinya ada dua orang anaknya.

Anak laki-lakinya Bima Al Ayman Modjo alias Ayman terlihat memakai baju merah.

Sedangkan anak gadis Duta, Aishameglio Duta Chiara alias Aisha tampil nyaman dengan pakaian warn pituh.

Tepat di belakang kedua anak Duta itu ada sang istri Adelia Lontoh.

Dalam foto itu seluruh keluarga Duta kompaj melempar senyum ke arah kamera.

"Again, again, and again.. hungry for more.. Right guys?"

(Lagi, lagi, dan lagi.. ingin lebih lagi. Benar guys?)