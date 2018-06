Hotman Paris Suguhkan Momen Ini, Ogah Disebut Telah Lupakan Istri

TRIBUN-MEDAN.com - Hotman Paris Hutapea, sang pengacara kondang tetap terjaga popularitasnya bahkan semakin meningkat.

Tak cuma karena kariernya yang cemerlang sebagai pengacara, Hotman Paris kerap berikan saran hukum melalui laman Instagram pribadinya.

Tentu saja dengan popularitasnya, pengacara ternama Tanah Air ini kerap diisukan dekat dengan sejumlah wanita cantik nan seksi.

Memang, Hotman Paris kerap kali membagikan momen bersama para wanita cantik melalui laman Instagram pribadinya.

Kerap diisukan dekat dengan wanita cantik nan seksi, Hotman Paris tak mau disebut melupakan istri.

Lalu, seperti apa ya pembelaan dari sang pengacara populer ini?

Tak mau berlarut-larut, Hotman Paris Hutapea angkat bicara terkait isu yang ramai dibahas di kalangan netizen melalui sebuah cuplikan video yang diunggah di laman Instagramnya.

Pemandangan yang indah disajikan ketika Hotman Paris memperlihatkan momen manis dengan sang istri di villa pribadinya.

"Siapa bilang Hotman Paris melupakan istri?

Haha, you are stupid, you don't know?

Oke? Ini sudah ini, justru inilah villa saya yang paling mahal," ujar Hotman Paris Hutapea yang berdiri di samping sang istri.