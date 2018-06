Melalui Skema Ini Pensiunan PNS, TNI dan Polri Nanti Terima Uang Pensiun di Atas Rp 20 Juta

TRIBUN-MEDAN.com - Pemerintah sedang mengkaji skema baru pengelolaan dana pensiun.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur mengatakan, melalui skema baru itu, jumlah dana yang diterima pensiunan akan jauh lebih besar dibandingkan saat ini.

"Misalnya, eselon I sekarang pensiun. (Dengan skema lama) diterima paling Rp 4,5 hingga Rp 5 juta karena dihitung dari gaji pokok. Nanti, setelah dengan sistem baru, bisa di atas Rp 20 juta," ujar Asman di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (26/6/2018).

Selain itu, pensiunan juga mendapatkan sejumlah fasilitas yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan.

Salah satunya adalah kredit rumah dengan harga terjangkau.

Dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa siang, pemerintah mengantongi dua skema baru pengelolaan pensiun itu.

Pertama, yakni model "pay as you go". Kedua, skema "fully funded".

Meski masih dalam pertimbangan dan kajian, Asman mengakui, pemerintah lebih condong untuk menerapkan skema fully funded.

Asman memastikan, skema baru ini akan mengurangi beban APBN. Diketahui, jumlah pensiunan TNI, Polri, dan ASN saat ini mencapai 2,4 juta.

Pada 2017 dan 2018, jumlahnya bertambah 220.000 orang. Total dana yang dikeluarkan untuk para pensiunan itu mencapai Rp 100 triliun.