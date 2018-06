Potret Kebahagiaan Lolita Agustine setelah Resmi Bertunangan dengan Kekasihnya

TRIBUN-MEDAN.com - Satu selebriti tanah air kini sedang dilimpahi kebahagiaan.

Presenter dan aktris Lolita Agustine tengah berbahagia karena akan segera melepas status lajangnya.

Ya, presenter cantik ini telah dilamar sang kekasih, Benjamin atau Beno Pandelaki.

Kabar bahagia tersebut diketahui dari unggahan Instagram storynya, Selasa (26/6/2018).

Dalam unggahannya tersebut, ia mengunggah fotonya berdua bersama Beno.

Pasangan ini menunjukkan senyum bahagia mereka setelah bertunangan.

Bahkan Lolita juga memamerkan cincin pertunangannya dalam fotonya itu.

"No measure of time with u will be enough @benopandelaki But let's start with forever (emoji cincin)," tulis Lolita dalam unggahannya.

(Tidak ada ukuran waktu yang akan cukup denganmu @benopandelaki. Tapi mari kita mulai dengan selamanya.)

Unggahan Lolita (INSTAGRAM)

Sebelumnya Lolita juga mengunggah fotonya dengan sang kekasih.

"It's a great to be engaged. Just said yes to marry this man. (Sangat luar biasa udah tunangan. Baru saja mengatakan "ya" untuk menikah dengan pria ini.)" tulis Lolita dalam Instagram story.