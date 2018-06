Unggahan Romantis Iko Uwais untuk Audy Item di Ulang Tahun Pernikahan yang ke-6

TRIBUN-MEDAN.com - Pasangan selebriti Iko Uwais dan Audy Item merupakan pasangan yang selalu terlihat harmonis.

Keduanya pun kerap membagikan foto kemesraan dan keharmoniskan mereka.

Audy dan Iko baru saja merayakan hari jadi pernikahannya yang ke-enam.

Iko dan Audy menikah pada 25 Juni 2012.

Di tahun ke-enam pernikahannya, Iko dan Audy sudah dikaruniai dua orang putri.

Enam tahun berlalu, Iko mencoba mengenang pertemuan pertama mereka berdua.

Hal itu nampak dari unggahan foto di akun Instagram pribadinya, Rabu (27/6/2018).

Iko mengunggah foto lawas mereka berdua, saat mereka kencan pertama kali.

Dalam foto tersebut, terlihat Audy dan Iko kompak mengenakan kaus hitam.

Keduanya terlihat duduk berdekatan dan tersenyum manis.

Dalam keterangan unggahan, Iko pun menuliskan kalimat romantis untuk sang istri.

Ia mengatakan jangan membiarkan dirinya sendirian.

"Hey my roommate, I just want to say something.

Please don’t let me be alone for always.

#anniversary #wife #family #love (thispicturefirst timewemeet)," tulis Iko. (TribunWow.com/Bima Sandria)

