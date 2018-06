Mumi Putri Tidur Ditemukan Terkubur dengan Hiasan Sutra dan Kekayaannya kurun 2000 Tahun

TRIBUN-MEDAN.com - Fakta mengejutkan terkuak usai penemuan mumi atau jasad yang diawetkan.

Para arkeolog di Siberia Selatan telah menggali penemuan luar biasa, yakni mumi wanita yang dihiasi sutra dan dikubur bersama harta kekayaannya.

Ajaibnya, tempat peristirahatan terakhir wanita tersebut tidak rusak sama sekali meski berada di bawah air selama bertahun-tahun.

Oleh para peneliti, mumi ini diberi julukan ‘putri tidur’.

Arkeolog dari St Petersburgh Institute for the History of Material Culture, menyatakan bahwa ia dikubur pada abad pertama masehi.