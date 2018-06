Pernyataan Menyejukkan Istri untuk Sihar Sitorus, Patricia Siahaan: Pemimpin Sejati Tidak Berlari. .

TRIBUN-MEDAN.COM - Berdasarkan hitung cepat Pilgub Sumut 2018, pasangan nomor urut satu Edy Rahmayadi -Musa Rajeckshah unggul dari pasangan Djarot Saiful Hidayat- Sihar Sitorus.

Ada empat lembaga survei yang memenangkan Edy- Ijeck.

- Quick count SMRC: Edy- Ijeck memperoleh 58,81 persen sementara Djarot- Sihar 41,19 persen

- Quick count Indikator: Edy- Ijeck memperoleh 56,64 persen sementara Djarot- Sihar 43,46 persen

- Quick count LSI Denny JA: Edy- Ijeck memperoleh 57,12 persen sementara Djarot- Sihar 42,88 persen

- Quick count Charta Politika: Edy- Ijeck memperoleh 59,98 persen sementara Djarot- Sihar 40,02 persen

Hasil di atas belum final, KPU akan mengumumkan pasangan pemenang Pilgub Sumut pada 9 Juli 2018.

Djarot dan Sihar Sitorus memberikan keterangan pers di Kantor DPD PDI Perjuangan di Kota Medan, Rabu (27/6/2018) (tribun medan/royandi)

Pasca-dinyatakan kalah dari hitung cepat, akun instagram Istri Sihar Sitorus, @patriciasiharofficial, mengunggah foto dirinya bersama Sihar dan anak-anaknya.

Akun tersebut juga mengunggah tulisan yang menyejukkan, ucapan semangat yang ditujukan kepada Sihar Sitorus.

Sihar Sitorus berjongkok di tengah sawah saat mendengar petani menyampaikan keluhannya, Senin (28/5/2018) (TRIBUN MEDAN/ROYANDI HUTASOIT)

"Di dalam suatu kontestasi , menang atau kalah itu biasa. Yang penting dilihat adalah proses memenangkannya dan sikap menerima kekalahannya..

Di mata kami, you are a true leader Pa.. Papa telah menyentuh dan merebut hati masyarakat Sumut melalui kerja keras yang ikhlas. Meninggalkan zona nyaman untuk mengemban tugas. Pemimpin sejati tidak berlari dalam kompetisi lari jarak pendek, ia berlari untuk memenangkan perlombaan marathon. Tetaplah berlari papa di dalam kekuatan yang dari padaNya... angkatlah wajahmu dan pandanglah wajahNya.. so proud of you Dad!!!!" tulis akun @patriciasiharofficial