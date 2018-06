Putri Aktris Rupawan Nadia Mulya yang Beranjak Remaja, Kian Mencuri Perhatian

TRIBUN-MEDAN.com - Putri Nadia Mulya baru saja merayakan ulang tahunnya pada Minggu (24/6/2018).

Gadis bernama Nadine Andjanimulya Mudijana tersebut kini sudah menginjak usia 12 tahun.

Merayakan hari ulang tahun putrinya, Nadia Mulya mengenang kembali momen ketika Nadine baru saja dilahirkan.

Lewat akun Instagram, Nadia menggunggah foto lama Nadine ketika masih bayi merah.

"24 Juni 2006, 1:59 pagi, RS Medistra

.

12 years ago today, I gave birth to my first born

A healthy baby girl, 3,45 kg, 51 cm, with big eyes and a head full of hair

Nadine Andjanimulya Mudijana

.

Banyak orang menyangka namanya diambil dari Nadine Chandrawinata yang menjabat Puteri Indonesia saat aku hamil, dan agar Nadine aku nantinya menjadi Puteri Indonesia juga (amin)

Actually, Nadine itu artinya Nadia + Dastin dan huruf And- yang ada dalam setiap nama tengah anak-anak kami (Andjani, Andhara, Bevandi) artinya Anak Nadia Dastin... Narsis posesif ya orang tuanya

.

12 years later she blossomed into this beautiful little lady with a talent at art.

She is very compassionate, cares about the environment, loves animal, hard working, perfectionist, creative, wise beyond her years, caring, quiet at times yet always comes up with some smart quip.

She always helps take care of her siblings and listens to her Mama she will be my best friend

.

Mama & Daddy are always proud of you, and we will support whatever you decide to do.

You are a gift to this family.