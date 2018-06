Andien Aisyah Ucapkan Selamat Ulang Tahun untuk Sang Suami, Usia Ippe Justru Bikin Kaget

TRIBUN-MEDAN.com - Suami Andien Aisyah baru saja merayakan ulang tahunnya.

Namun usia Irfan Wahyudi (Ippe) mendadak jadi sorotan netizen.

Dilansir TribunWow.com dari melalui akun Instagram @andienaisyah yang diunggah pada Rabu (27/6/2018), tampak Andien dan suaminya yang kerap disapa Ippe itu kompak mengenakan kaus putih.

Mereka berpose bersama buah hatinya, Anaku Askara Biru yang mengenakan kaus hitam.

Mereka bertiga kompak mengenakan hidung palsu merah seperti badut.

Wajah ketiganya tampak tersenyum bahagia.

Dalam unggahan tersebut, Andien mengucapkan selamat ulang tahun untuk suaminya yang berusia 42 tahun.

Andien menyampaikan bahwa dirinya begitu mencintai suaminya.

"Happy 42nd Birthday sekali lagi @cyclonesia And when I say I love you more and more each day, itu benar adanya,

Pertama kali ketemu ama @cyclonesia waktu ku mau bikin sweet 17 birthday party dan Mas Ippe EO-nya.

Dianggepnya mungkin aku masih anak kecil ya waktu itu, hahahah nggak nyangka kan belasan tahun kemudian ternyata ku jodohmu?

.

Pokoknya semoga Allah selalu memudahkan dan melancarkan jalanmu dan mengabulkan cita-cita kamu. Aamiin. Btw, you’re my aging goal!" tulis Andien.